Родители самарских подростков смогут контролировать траты детей с 1 июля, но есть исключения

Нововведение направлено на защиту детей от необдуманных трат и мошеннических схем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в России вступают в силу поправки в закон «О банках и банковской деятельности». Банки обязаны информировать родителей, усыновителей и попечителей о движении средств на счетах несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет. Нововведение затронет и семьи Самарской области.

Родители смогут запросить у банка сведения о расходах подростка — на какие товары или услуги уходят деньги. Это касается как карточных операций, так и наличных снятий. Банки будут предоставлять информацию на основании данных из государственных систем или документов — свидетельства о рождении, усыновлении или акта органа опеки.

Однако из правила есть исключения. Банки не будут раскрывать информацию, если подросток официально вступил в брак или признан полностью дееспособным через суд или органы опеки (эмансипация). В этих случаях ребенок считается взрослым с точки зрения закона, и его финансовая тайна защищена так же, как у совершеннолетних граждан.

Нововведение направлено на защиту детей от необдуманных трат и мошеннических схем.