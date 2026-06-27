Жительница Тольятти заплатила 31 000 рублей за час работы электрика

Эти же мастера якобы взяли с пожилой пенсионерки 20 000 рублей за замену розетки

Жительница Тольятти рассказала о в соцсетях о вопиющем случае. По ее словам, она вызвала электриков из-за короткого замыкания в квартире. Приехали двое молодых людей, час искали причину, устранили неисправность и попросили за работу 31 000 рублей. Никаких квитанций, чеков или сметы они не предоставили.

Женщина утверждает, что после разбирательств выяснилось: реальная стоимость их работы — около 5 000 рублей. Также, по ее информации, эти же мастера взяли с пожилой пенсионерки 20 000 рублей за замену розетки.

Официальных комментариев от правоохранительных органов по данному случаю пока не поступало.