17-летний без прав на питбайке попал в ДТП в Самаре

Несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре 26 июня произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Авария случилась в Промышленном районе на перекрестке улиц Вольской и Краснодонской.

По данным Госавтоинспекции, в 15:50 25-летняя женщина за рулем автомобиля Omoda C5 двигалась по улице Краснодонской. В это время по улице Вольской, которая является главной, на электропитбайке KUGOO Wish 04 ехал 17-летний подросток. Водительских прав у него не было.

Произошло столкновение. В результате аварии несовершеннолетний получил травмы и был госпитализирован. Сейчас он находится в больнице на стационарном лечении.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства произошедшего.