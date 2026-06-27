В Курумоче задержаны и отменены рейсы после отбоя ракетной опасности

Произошла массовая задержка и отмена рейсов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Курумоч возобновил работу утром 27 июня после снятия режима «Ковер», введенного из-за ракетной опасности в Самарской области. Однако последствия ограничений отразились на расписании — произошла массовая задержка и отмена рейсов.

По данным онлайн-табло, задержаны вылеты в Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды . Также с опозданием ожидается прибытие самолётов из Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы.

Несколько рейсов отменены. В частности, из Курумоча не вылетят самолеты в Сочи и Анталью. Отменены и обратные рейсы из этих городов в Самару .

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на официальном сайте аэропорта.