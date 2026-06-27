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НовостиОбщество27 июня 2026 8:30

В Курумоче задержаны и отменены рейсы после отбоя ракетной опасности

27 июня аэропорт Самары возобновил работу, но рейсы в Сочи, Анталью и Петербург задержаны и отменены
Анастасия ПРАВДИНА
Произошла массовая задержка и отмена рейсов

Произошла массовая задержка и отмена рейсов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Курумоч возобновил работу утром 27 июня после снятия режима «Ковер», введенного из-за ракетной опасности в Самарской области. Однако последствия ограничений отразились на расписании — произошла массовая задержка и отмена рейсов.

По данным онлайн-табло, задержаны вылеты в Сочи, Санкт-Петербург и Минеральные Воды . Также с опозданием ожидается прибытие самолётов из Нижневартовска, Санкт-Петербурга, Сочи и Москвы.

Несколько рейсов отменены. В частности, из Курумоча не вылетят самолеты в Сочи и Анталью. Отменены и обратные рейсы из этих городов в Самару .

Пассажирам рекомендуется уточнять актуальное расписание на официальном сайте аэропорта.