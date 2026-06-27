Самарскую область накрыла магнитная буря 27 июня

Геомагнитные возмущения силой 4 балла начались утром Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, Самарскую область накрыла магнитная буря. Геомагнитные возмущения силой 4 балла начались утром и, по данным сайта Time-In.ru, продлятся до вечера.

К 18:00 ситуация начнет улучшаться. Интенсивность снизится до 3 баллов — это уже считается слабой магнитной бурей. На таком уровне геомагнитная обстановка продержится до вечера воскресенья, 28 июня.

Начало рабочей недели будет спокойным. Однако уже с вечера понедельника, 29 июня, ожидается новая слабая магнитная буря силой 3 балла. Возмущения прогнозируют также во вторник, 30 июня, и в пятницу, 3 июля.

Метеозависимым жителям рекомендуется следить за самочувствием.