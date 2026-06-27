В Самарской области меняют расписание электричек до Сызрани из-за ремонта путей

Корректировки связаны с ремонтными работами Куйбышевской железной дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Самарская пригородная пассажирская компания» объявила об изменениях в расписании электричек на участке Самара – Жигулевское Море – Сызрань-1. Корректировки связаны с ремонтными работами Куйбышевской железной дороги на перегоне Жигулевск – Пост 104 км.

Изменения затронут период с 29 июня по 5 июля. В отдельные дни поезда будут отменять, а на некоторых направлениях, наоборот, назначать дополнительные рейсы.

Ключевые изменения:

· Поезд № 7362 Сызрань-1 – Жигулевское Море (отправление в 09:10, прибытие в 11:07): назначается 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля; отменяется 4 июля; с 5 июля — ежедневно.

· Поезд № 7361 Жигулевское Море – Сызрань-1 (отправление в 09:51, прибытие в 12:00): отменяется 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4 июля; с 5 июля — ежедневно.

· Поезд № 7364 Сызрань-1 – Жигулевское Море (отправление в 15:17, прибытие в 17:14): отменяется 29, 30 июня, 1, 2, 3 июля; с 4 июля — ежедневно.

· Поезд № 7363 Жигулевское Море – Сызрань-1 (отправление в 16:24, прибытие в 18:26): с 29 июня будет курсировать ежедневно.

Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с новым расписанием на официальном сайте перевозчика и учитывать изменения при планировании поездок.