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НовостиПроисшествия27 июня 2026 9:11

Выехал на встречку и врезался в две машины: жесткое ДТП под Кинелем

На 57-м километре трассы «Подъезд к Оренбургу» LADA выехала на встречку и врезалась в ГАЗель и Nissan
Анастасия ПРАВДИНА
Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась 27 июня в 06:20 на 57-м километре трассы «Подъезд к городу Оренбург от автодороги М-5 «Урал»».

По предварительным данным Госавтоинспекции, мужчина 1989 года рождения за рулем LADA Granta двигался по трассе. В пути следования он выехал на полосу встречного движения в месте, где это разрешено, и столкнулся с двумя автомобилями: ГАЗелью под управлением мужчины 1979 года рождения и Nissan под управлением мужчины 1961 года рождения.

В результате аварии водитель LADA получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции. Они оперативно приняли меры к устранению затора и обеспечению безопасности дорожного движения. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.