День молодежи в Самарском университете начался с презентации сериала «СтудЛайф»

Первую серию можно посмотреть уже сейчас

27 июня, в День молодежи, Самарский университет им. Королева подарил зрителем премьеру—первую серию веб-сериала «СтудЛайф» на платформе VK Видео. Это история о том, как хореография становится языком, на котором говорят студенты без слов.

Новый проект погружает зрителей в закулисье репетиций, постановок, где через танцы рождаются преодоление страхов, дружба, происходит магия большой сцены. Создатели сериала говорят, что многие точно увидят во многом себя—сомнения перед выходом, ощущение поддержки от партнеров, взрывная энергия, которая исходит от артиста.

Первую серию можно посмотреть на VK Видео уже сейчас и проникнуться атмосферой танцев.