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НовостиОбщество27 июня 2026 10:59

Руководители «Т Плюс» оценили выпускные работы студентов Политеха в Самаре

Главный инженер компании и директор филиала вошли в экзаменационную комиссию СамГТУ и отметили высокий уровень подготовки будущих коллег
Анастасия ПРАВДИНА
Студенты представили проекты по модернизации действующих электростанций и котельных Самарской области

Студенты представили проекты по модернизации действующих электростанций и котельных Самарской области

Фото: Анастасия ПРАВДИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарском политехе прошла защита дипломных работ студентов теплоэнергетического факультета. Оценивать будущих коллег пришли представители «Т Плюс» — заместитель гендиректора по производству, главный инженер Александр Гришатов, директор Самарского филиала Марат Феткуллов и технический директор – главный инженер Самарской ГРЭС Виктор Яшин.

Студенты представили проекты по модернизации действующих электростанций и котельных Самарской области. Среди них — термоакустическая установка для Самарской ТЭЦ, повышение экономичности оборудования на Новокуйбышевской ТЭЦ-2, внедрение газотурбинных технологий и даже создание цифровых «двойников» станционных агрегатов для тестирования оптимальных режимов работы.

Главный инженер «Т Плюс» Александр Гришатов отметил, что выпускники показали серьёзный уровень и владеют актуальной для отрасли тематикой.

«Т Плюс» сотрудничает с Политехом не первый год. В 6-м корпусе вуза работает специализированная аудитория компании, где проходят лекции и мастер-классы. Руководители энергокомпании традиционно входят в экзаменационные комиссии, помогая студентам определиться с будущим местом работы.