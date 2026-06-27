Сразу три улицы Самары останутся без холодной воды

Публикуем график отключения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Самары предупредили о временных отключениях холодной воды в начале рабочей недели. В ресурсоснабжающей компании сообщили, что ограничения связаны с плановыми ремонтно-профилактическими работами на городских сетях.

1 июля (понедельник), с 10:00 до 13:00 — ремонт водопроводной сети, без ХВС останутся дома на улицах Больничная (20, 20А) и Искровская (7).

2 июля (вторник), с 10:00 до 13:00 — работы по ремонту сети, отключат воду на проспекте Кирова (385А, 395, 399) и улице Г. Димитрова (69, 76, 78, 80).

2 июля (вторник), с 10:00 до 12:59 — замена запорной арматуры, без воды останутся жители домов на Алма-Атинской (108А, 108Б, 108В, 144–152), Стара Загора (285, 287, 293, 295, 299–307) и Карла Маркса (476, 478).

В компании отметили, что график и список адресов предварительные, возможны корректировки. Жителям рекомендуют заранее сделать запас питьевой воды.