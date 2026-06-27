Уникальные кадры визита главы Императорского дома Романовых в Самару показала студия кинохроники

Вместе с ней в поездке участвовали 12-летний сын. Фото: скриншот видео/ Роскинохроника

Самарская студия кинохроники опубликовала уникальные кадры, запечатлевшие визит в Самару главы Российского императорского дома — великой княгини Марии Владимировны Романовой. Это произошло 5 июня 1993 года.

На пленке — сотни самарцев, которые пришли встретить праправнучку императора Александра II. Ее встречали с хлебом-солью, букетами цветов и искренней радостью. Вместе с ней в поездке участвовали 12-летний сын — наследник престола великий князь Георгий Михайлович — и ее мать, великая княгиня Леонида Георгиевна.

Кадры кинохроники особенно ценны тем, что они показывают живой интерес самарцев к истории своей страны. Напомним, совсем недавно, 8 июня, было подписано трехстороннее соглашение о включении Самарской области в проект «Императорский маршрут». Теперь у жителей и гостей региона появится возможность посетить экскурсии по местам, где более ста лет назад бывали члены императорской семьи Романовых.