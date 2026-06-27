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НовостиОбщество27 июня 2026 14:53

В Самаре зафиксирован опасный уровень ультрафиолета

В Самаре 27 июня УФ-индекс достиг 9 баллов
Анастасия ПРАВДИНА
Врачи рекомендуют в такие дни по возможности оставаться в тени

Врачи рекомендуют в такие дни по возможности оставаться в тени

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, метеорологи зафиксировали в Самаре опасный уровень ультрафиолетового излучения. По данным Gismeteo, УФ-индекс в городе достиг 9 баллов из 11 возможных.

Для понимания: 0–2 балла — низкий риск, 3–5 — умеренный, 6–7 — высокий. А вот 8–10 — это уже очень высокий уровень, при котором находиться под прямыми лучами становится опасно для здоровья. 11 и выше — экстремальный показатель.

Хорошая новость: уже в воскресенье, 28 июня, УФ-индекс немного снизится — до 7 баллов. Однако это все еще высокий уровень, поэтому риск получить солнечный ожог или тепловой удар остается серьезным, особенно в дневные часы.

Врачи рекомендуют в такие дни по возможности оставаться в тени с 11 до 16 часов, использовать солнцезащитный крем с высоким SPF, носить головные уборы и светлую одежду, не забывать про очки и пить больше воды.