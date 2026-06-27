Иван Носков поздравил самарскую молодежь с праздником

Фото: max.ru/club_ivan_noskov

В День молодежи 2026 глава Самары Иван Носков обратился к молодым жителям города с поздравлениями. В своем обращении он отметил, что молодость — это не возраст, а состояние души.

Мэр подчеркнул, что в молодые годы удается совмещать учебу, работу, спорт и отдых.

«Молодость — это энергия движения, яркие эмоции, ночные прогулки до рассвета и умение в каждом падающем звездопаде видеть повод загадать желание», — сказал Носков.

Глава города назвал самарскую молодежь большим сообществом — творческим, спортивным, целеустремленным и инициативным. Он отметил, что лично знаком с молодыми родителями, выпускниками, специалистами и интеллектуалами, которые ни в чем не уступают взрослым. По его словам, именно им предстоит стать опорой Самары в будущем.

В завершение Иван Носков пожелал молодым самарцам новых открытий, удачи, счастья, верных друзей и настоящей любви.