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НовостиПроисшествия27 июня 2026 15:24

В Тольятти пешеход сжег иномарку за 2,3 млн рублей из-за дорожного конфликта

22-летний мужчина облил машину дизтопливом и поджег ночью из-за конфета с водителем в Самарской области
Анастасия ПРАВДИНА
Расследование завершено

Расследование завершено

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти будут судить пешехода, который сжег иномарку из-за дорожной ссоры. Уголовное дело направлено в Автозаводский районный суд. Обвиняемый — 22-летний безработный житель села Мусорка Ставропольского района. Он обвиняется в поджоге чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ), сообщает прокуратура Самарской области.

Инцидент произошел в феврале 2026 года. Водитель Haval Jolion, двигаясь по внутриквартальному проезду, создал аварийную ситуацию и едва не сбил пешехода. После этого он уехал, не извинившись.

Мужчина затаил обиду. Спустя несколько дней ночью он облил дизельным топливом автомобиль обидчика и поджег. В результате иномарка полностью сгорела. Ущерб превысил 2,3 миллиона рублей.

Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено. Теперь дело рассмотрит суд.