Житель Тольятти получил почти 3 года колонии за кражу 129 плиток шоколада

Все преступления были совершены в июле 2025 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти суд вынес приговор местному жителю, который за месяц совершил серию краж. Среди его «уловов» — 129 плиток шоколада из сетевого магазина, мобильный телефон стоимостью 19 тысяч рублей и около 7 тысяч рублей, похищенных с банковского счета гражданина.

Ранее судимый мужчина признал свою вину. Суд квалифицировал его действия по п. «б», «в» ч. 2, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража) и назначил наказание в виде 2 лет 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Все преступления были совершены в июле 2025 года, сообщает прокуратура Самарской области.