В Безенчукском районе мужчину арестовали по подозрению в убийстве на пляже

В ходе ссоры фигурант нанес оппоненту не менее двух ударов руками в область головы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Безенчукском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Его подозревают в нанесении тяжких травм, повлекших смерть человека (ч. 4 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление СК России по Самарской области.

По версии следствия, преступление произошло 21 июня 2026 года на общественном пляже в селе Васильевка Безенчукского района. Между подозреваемым и 34-летним мужчиной возник конфликт. В ходе ссоры фигурант нанес оппоненту не менее двух ударов руками в область головы. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Суд по ходатайству следователя избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу. Проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД по Самарской области.