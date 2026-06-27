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НовостиОбщество27 июня 2026 15:44

В Самаре с 28 июня паром через Волгу начнет ходить по новому расписанию

В расписании Самара-Рождествено появились дополнительные рейсы по некоторым дням недели
Анастасия ПРАВДИНА
Публикуем новое расписание

Публикуем новое расписание

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, на грузопассажирской переправе «Самара (Октябрьский спуск) — село Рождествено» вводится новое расписание.

Паром «Окский-35» из Самары будет отправляться:

· ежедневно — в 8:00, 14:00 и 18:00

· по вторникам, четвергам, пятницам и субботам — дополнительный рейс в 11:00

Из Рождествено:

· ежедневно — в 6:00, 12:30 и 16:30

· по вторникам, четвергам, пятницам и субботам — дополнительный рейс в 9:30

Новое расписание начинает действовать с 28 июня.