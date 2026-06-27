Самарский инженер Антон Тахтаров вновь победил в викторине «Своя игра» на НТВ

Тахтаров защищал свое место в «Золотой девятке», куда пробился по итогам прошлой игры. Фото: ntv.ru

Самарский инженер Антон Тахтаров стал победителем очередного выпуска интеллектуальной викторины «Своя игра». Передача вышла в эфир НТВ в субботу, 27 июня.

Тахтаров защищал свое место в «Золотой девятке», куда пробился по итогам прошлой игры. Его соперниками были разработчик из Владимира Андрей Судаков и хирург из Сочи Ярослав Чупилко. Игра выдалась напряжённой, но по итогам финального раунда самарский инженер остался за центральным столом в золотой мантии.

Антон Тахтаров продолжит борьбу в следующем выпуске. Имена его новых соперников станут известны позже.