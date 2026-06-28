Бездомные собаки покусали детей в Тольятти

После нападений дети прошли курс вакцинации Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти прокуратура через суд добилась компенсации для двух детей, которых летом 2025 года покусали бездомные собаки. Пострадавшим потребовалась медицинская помощь, в том числе вакцинация. Об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.

«Прокуратура Центрального района провела проверку соблюдения законодательства о безнадзорных животных. Мы обратились в суд с исками о компенсации морального вреда», — рассказали в надзорном ведомстве.

Требования прокуратуры суд удовлетворил. Одному ребенку выплатят 70 тысяч рублей, второму — 100 тысяч рублей. После нападений дети прошли курс вакцинации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал