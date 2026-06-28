В Самаре туберкулез выявили почти у 300 человек за год

Заразиться туберкулезом может любой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре в 2025 году активную форму туберкулеза выявили у 297 жителей, восемь из них дети. С января по май 2026 года в областной столице зарегистрировали 139 заболевших, из них трое детей. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

«Речь идет только о тех, у кого инфекцию выявили впервые. Заразиться туберкулезом может любой независимо от социального статуса. Для этого даже не обязательно контактировать с больным открытой формой», — рассказали в ведомстве.

Болезнь вызывает палочка Коха. Микобактерии живут в воде и на поверхностях месяцами, больше недели они активны на частицах уличной пыли. Обычные дезрастворы на спирте, щелочах и кислотах их не убивают. Помогают только хлорсодержащие средства и прямые солнечные лучи.

Подхватить болезнь можно даже через молоко и мясо больных животных. В зоне риска люди с ослабленным иммунитетом. Чаще всего встречается туберкулез легких. Но микобактерии могут поразить внутренние органы, кожу, кости, суставы и нервную систему.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал