В Самаре водитель иномарки протаранил стоявшую на светофоре Lada Granta

Lada Granta стояла в ожидании разрешающего сигнала светофора Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре на регулируемом перекрестке столкнулись Mazda3 и Lada Granta. Авария произошла 27 июня в 05:00 на улице Егорова, напротив дома 1. Пострадала 42-летняя женщина, пассажирка отечественного автомобиля, ее госпитализировали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«37-летний водитель Mazda3 не обеспечил постоянного контроля за движением. На перекрестке он врезался в Lada Granta, которая стояла в ожидании разрешающего сигнала светофора. За рулем отечественной машины находился 28-летний мужчина», — рассказали в ведомстве.

Обстоятельства ДТП выясняются. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и следить за дорожной обстановкой.

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