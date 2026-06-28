Самарский медуниверситет подтвердил аккредитацию по стандартам WFME

Аккредитацию подтвердили по пяти программам Фото: СамГМУ

Самарский медуниверситет успешно прошел постаккредитационный мониторинг в Независимом агентстве аккредитации и рейтинга. Вуз подтвердил действие международной аккредитации по стандартам Всемирной организации медицинского образования WFME. Об этом сообщили в пресс-службе СамГМУ.

«Аккредитацию подтвердили по пяти программам специалитета: «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медико-профилактическое дело» и «Фармация»», — говорится в сообщении.

Наличие аккредитации по стандартам WFME — знак высокого качества образования. Для выпускников это открывает путь к международному признанию дипломов. Они могут проходить международные сертификационные экзамены. Международную аккредитацию сроком на пять лет университет получил в 2022 году, тогда же ее получили и ключевые программы специалитета.

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