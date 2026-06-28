В Самарской области мужчина воровал продукты и продавал их прохожим

Мужчина сложил продукты в портфель и пытался уйти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области вынесли приговор местному жителю за серию краж из сетевого магазина. Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ в исправительном центре. Кроме того, из его зарплаты будут удерживать пять процентов в доход государства. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«В дежурную часть обратился представитель магазина. Он сообщил, что в торговой точке находится мужчина, который сложил продукты в портфель и пытается уйти, не оплатив товар. Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 33-летнего безработного, ранее судимого за имущественные преступления», — рассказали в полиции.

Продавцы рассказали, что мужчина собрал товар с полок и скрылся, проигнорировав попытку кассира его остановить. Позже он вернулся и попытался повторить кражу, но работники заблокировали двери и вызвали полицию.

Мужчина признал вину и пояснил, что похищенные продукты продал случайным прохожим, а деньги потратил на себя. Уголовные дела объединили в одно производство, расследовали и направили в суд. Приговор уже вступил в законную силу.

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