В Самарской области местами ожидается гроза и град 28 июня

Владельцам частных домов стоит проверить ливневую канализацию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявили желтый уровень опасности. В ближайшие часы и вечером 28 июня местами ожидается гроза, возможен град. Ночью 29 июня в западных районах региона пройдет сильный дождь. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.

«Будьте осторожны на улице, обращайте внимание на целостность линий электропередач. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию. Владельцам частных домов стоит проверить ливневую канализацию и дренажные системы», — рекомендовали в ГУ МЧС по Самарской области.

При возникновении чрезвычайных ситуаций жителей просят звонить по единому телефону «112». Самарцев призывают быть внимательными и осторожными.

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