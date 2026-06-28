В Самарской области при столкновении Omoda с грузовиком пострадали два человека

Собирали информацию и отключали аккумулятор Фото: ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

В Самарской области утром 28 июня произошло ДТП с пострадавшими. На трассе Обход Сызрани в 06:14 столкнулись легковой автомобиль Omoda и грузовой SITRAK. Водитель и пассажир легковушки попали в больницу. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«На месте работали пожарные-спасатели ПСО 47 противопожарной службы. Они проводили аварийно-спасательные работы: собирали информацию и отключали аккумулятор. Также на месте дежурили сотрудники Госавтоинспекции и медики», — рассказали в ведомстве.

Грузовой автомобиль на момент аварии был пустым. Пострадавших же доставили в Центральную городскую больницу Сызрани. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

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