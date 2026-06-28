В Самаре более половины стажеров получают работу после стажировки

10% получили оффер, но отказались Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 52% работодателей приглашают на работу более половины своих стажеров. Еще 25% организаций делают предложение только самым способным. Такие данные приводит сервис по поиску работы SuperJob.

«74% молодых людей рассматривают стажировку как способ получить практический опыт. Только 12% стремятся сразу устроиться в компанию. При этом 7 из 10 стажеров в итоге работают именно там, где проходили практику», — рассказали аналитики.

Доля работодателей в Самаре с действующими программами стажировок составляет 30%. Еще 32% не имеют формальных программ, но стажеров принимают. Лишь 8% молодых людей признались, что им вовсе не предлагали работу после практики. Еще 10% получили оффер, но отказались. Работодатели же видят в стажировках готовый механизм решения проблемы нехватки кадров.

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