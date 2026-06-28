Самарцы смогут оформлять сделки с недвижимость по биометрии с 1 июля

Росреестр проводит регистрацию без личного визита Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля 2026 года жители Самарской области смогут оформлять сделки с недвижимостью дистанционно. Для этого понадобится биометрия, распознавание лица и запись голоса. Об этом рассказал «Российской газете» первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

«Речь идет о купле-продаже жилых и нежилых объектов. Например, продавец из Москвы и покупатель из Санкт-Петербурга смогут зарегистрировать переход права собственности на квартиру полностью удаленно», — пояснил Игошин.

Процесс выглядит так: оба участника проходят идентификацию в банке и получают подтвержденную биометрию. Затем подписывают документы электронной подписью и подают заявление через «Госуслуги». Росреестр проводит регистрацию без личного визита. Традиционные способы, такие как МФЦ или нотариуса, сохраняются. Биометрию не будут применять при сделках с долями и с участием несовершеннолетних.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал