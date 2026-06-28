Каждый пятый представитель МСП в Самарской области относится к молодежи

Быстрее всего развиваются онлайн-торговля, реклама, дизайн Фото: минэкономразвития

В Самарской области более 28 тысяч предпринимателей в возрасте до 35 лет ведут малый и средний бизнес. Это 20% от общего числа субъектов МСП. Еще около 177 тысяч молодых людей работают как самозанятые — почти половина от всех, кто применяет специальный налоговый режим. Средний возраст молодого бизнесмена — 27 лет, а самому юному предпринимателю в регионе всего 15.

«Развитие предпринимательства среди молодежи — один из приоритетов в работе команды региона. Молодые люди приобретают знания и навыки для запуска своего дела, обеспечивают собственную занятость и создают рабочие места для жителей региона. Именно молодое поколение понимает современные тренды и создает инновационные продукты», — отметил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Чаще всего молодые предприниматели работают в розничной торговле, IT, креативных индустриях, дополнительном образовании, бытовых и сервисных услугах. Быстрее всего развиваются онлайн-торговля, реклама, дизайн и фотоуслуги.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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