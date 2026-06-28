В Самарской области названы лучшие проекты в сфере креативных индустрий

За три года больше 70 предпринимателей региона получили гранты Фото: минэкономразвития

В Самарской области подвели итоги конкурса грантов для представителей креативных индустрий. Экспертная комиссия отобрала 21 проект, а общая сумма поддержки составила 15 млн рублей.

«За три года больше 70 предпринимателей региона получили гранты на общую сумму 40 млн рублей. Такая поддержка позволяет развиваться креативному бизнесу и увеличивать вклад этого сектора в экономику региона», — подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В этом году сумму гранта увеличили с 500 до 750 тысяч рублей. Участники должны были пройти обучение и защитить проект перед комиссией. Проекты затронули моду, IT, медиа, исполнительское искусство и народные промыслы. Среди победителей — самарчанка Алла Ковалик, основатель мастерской лепки из полимерной глины. А также дизайнер Урсула Берг на грант планирует запустит экскурсию «Сад искусств» — культурный аттракцион в городских витринах.

Поддержка предпринимателей ведется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Получить консультацию можно в центрах «Мой бизнес».

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