Футболисты из Самарской области стали серебряными призерами «Кожаного мяча»

Турнир «Кожаный мяч» проводят с 1964 года Фото: минспорта Самарской области

Футбольный клуб «Сергиевск» из Самарской области стал финалистом всероссийского этапа турнира «Кожаный мяч». Команда заняла второе место в дивизионе «Колосок» среди игроков 2011-2012 годов рождения. Об этом сообщили в региональном министерстве спорта.

«В финальном поединке футболисты из Самарской области в один мяч уступили команде из Краснодарского края и стали серебряными призерами турнира», — рассказали в ведомстве.

На групповом этапе «Сергиевск» обыграл команды из Дагестана и Приморского края. В четвертьфинале уверенно победил соперников из Марий Эл, а в полуфинале по пенальти одолел команду из Свердловской области.

Турнир «Кожаный мяч» проводят с 1964 года. Он считается старейшим детско-юношеским футбольным соревнованием в России. Одним из его основателей был легендарный вратарь Лев Яшин.

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