Мошенники пугают самарцев следами наркотиков на купюрах

Мошенники убеждают жертву передать деньги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мошенники начали запугивать жителей следами наркотиков на купюрах. Злоумышленники под видом сотрудников госорганов и спецслужб просят передать деньги якобы для проверки подлинности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

«Мошенники убеждают жертву передать деньги якобы для проверки и обещают их вернуть. Затем сообщают, что на деньгах обнаружены следы наркотиков, посторонних отпечатков и то, что проверка будет продолжена», — говорится в сообщении.

После такой информации человек пугается и поддается панике. Он делится с аферистами данными, которые позволяют втянуть его в схему и похитить больше денег. Жителей региона просят быть внимательными и не передавать деньги незнакомцам.

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