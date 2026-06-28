В ДТП с КамАЗом в Самарской области пострадал годовалый ребенок

Он не выбрал безопасную скорость Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области легковой автомобиль врезался в стоящий КамАЗ. В больницу попали водитель и годовалый ребенок. Авария произошла 28 июня в 13:20 на 90-м километре трассы «Обход Тольятти». Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель Belgee X50 двигался со стороны Сызрани в сторону Самары. Он не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия и врезался в стоящий в правой полосе КамАЗ с полуприцепом», — рассказали в ведомстве.

За рулем легковушки находился 27-летний мужчина, вместе с ним на переднем сиденье ехал годовалый ребенок, в детском удерживающем устройстве. Обоих доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

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