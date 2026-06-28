Самарские студентки победили во всероссийском конкурсе архитекторов

Студентки из Самары заняли первое и второе места на всероссийском конкурсе молодых архитекторов, дизайнеров и урбанистов «Идеи, преобразующие города». Самарскую область представили Виктория Боярова и Вера Брежнева. Об этом сообщили в минобразования Самарской области.
«Девушки выступали в номинации «Дизайн интерьера общественного пространства» в возрастной категории 18-35 лет. Участницы защитили проект дизайна детской творческой мастерской «Арена» и интерьер студии нишевой парфюмерии «Восприятие»», — говорится в сообщении.
В финале соревновались более 670 участников со всей страны. По итогам конкурса первое место заняла Виктория Боярова, второе Вера Брежнева.
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