Мошенники могут получить доступ к данным самарцев через бесплатный wi-fi

Самарцам не советуют заходить в аккаунты банков через публичные точки доступа к интернету и не совершать онлайн-покупки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бесплатный wi-fi может быть уловкой мошенников, предупреждают самарцев. Только за прошлый год в России в 11 раз вырос трафик публичный wi-fi-сетей, сообщает «Вестник киберполиции».

«Чтобы минимизировать риски, рекомендуется при использовании публичных сетей Wi-Fi не вводить пароли от почты, социальных сетей или рабочих сервисов», – говорится в сообщении.

Также самарцам не советуют заходить в аккаунты банков через публичные точки доступа к интернету и не совершать онлайн-покупки.

Другая опасность заключается в том, что QR-коды и ссылки на некоторые точки доступа к интернету могут быть просто фишинговыми, и мошенники через них могут получить доступ к вашим персональным данным. Чтобы избежать этого, самарцам советуют подключаться только к проверенным точкам доступа, лучше всего – к тем, которые созданы администрацией заведения, в котором вы находитесь, или муниципалитетами.

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