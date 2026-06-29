Самарцам напомнили правила безопасного хранения и приготовления речной рыбы

Жарить речную рыбу нужно 20-40 минут Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области множество рек, главная из которых – конечно же, Волга. Многие самарцы любят рыбу, пойманную в реках. Но важно соблюдать правила хранения и приготовления речной рыбы, чтобы обезопасить свое здоровье. Об основных правилах напомнили в региональном Роспотребнадзоре.

«Не употребляйте в пищу сырую, недостаточно термически обработанную, недосоленную рыбу», – прокомментировала пресс-служба ведомства.

Варить речную рыбу нужно не менее 20 минут с момента закипания. А если готовите уху, первую воду сливайте. Жарить речную рыбу нужно 20-40 минут, в зависимости от размера кусков, а запекать пирог – как минимум час. На засолку мелкой рыбы должно уходить не менее 14 дней, а крупной – 40 дней. На 10 килограммов рыбы используйте два килограмма соли.

Свежую рыбу можно хранить максимум сутки при температуре +2 градуса. Готовые блюда из рыбы хранят от 24 до 48 часов.

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