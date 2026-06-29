Делегация Самарской области приняла участие в предвыборном съезде в Москве

В Москве завершился первый этап предвыборного съезда партии. Фото: пресс-служба «ЕР»

В Москве завершился первый этап предвыборного съезда партии «Единая Россия», в работе которого участвовала и делегация Самарской области. Ее возглавил губернатор и секретарь областного отделения партии Вячеслав Федорищев. В состав делегации вошли победители предварительного голосования, в том числе герои России и участники СВО, действующие депутаты, координаторы партпроектов. Перед делегатами выступил президент России Владимир Путин.

«Свобода человека и суверенитет РФ — понятия равнозначные», - заявил глава государства.

Председатель партии Дмитрий Медведев напомнил, что выборы в 2026 году пройдут в особых условиях, подчеркнул, что сейчас особенно важно сохранять партийную дисциплину и выдержку.

«Особая гордость – участие в предстоящих выборах наших защитников – почти 480 ветеранов СВО претендуют на выдвижение в органы власти всех уровней», – сказал губернатор Самарской области и секретарь реготделения партии Вячеслав Федорищев и выразил уверенность, что принятые на съезде решения станут основой для достижения национальный целей.

Представители Самарской области участвовали в обсуждении Народной программы и будущих проектов развития. В итоговый документ уже включают предложения от нашего региона.

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