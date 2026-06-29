Мошенники атакуют недавно уволенных самарцев

Мошенники звонят и говорят человеку, что он получил не все выплаты, положенные при увольнении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники в России стали применять новую схему для обмана граждан, которые недавно уволились. Их жертвами могут стать и самарцы, предупреждают эксперты. Схема выглядит так: человеку звонит незнакомец и говорит, что он получил не все выплаты, положенные при увольнении.

«Мошенники используют логотипы государственных организаций, обещания крупных сумм и формулировки вроде «80% граждан не знают» или «проверьте за 2 минуты», – сообщает «Вестник киберполиции».

Человек переходит по присланной ссылке и попадает на фишинговый сайт, после чего мошенники могут получить доступ к его банковским приложениям, госуслугам, либо удаленно установить на телефон вредоносное ПО.

Самарцам напоминают, что не стоит переходить по ссылкам. которые присылают незнакомцы, сообщать им коды из сообщений. Любую информацию, которая поступает к вам от незнакомцев, в том числе о положенных выплатах, уточняйте в официальных ведомствах по телефонам, указанным на их сайтах.

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