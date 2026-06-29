Систему дистанционного надзора внедрили в самарских СИЗО

Посты наблюдения капитально отремонтировали и оснастили современной мебелью, компьютерной техникой, средствами связи / Фото: УФСИН по Самарской области

Во всех следственных изоляторах Самарской области внедрили систему дистанционного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

По данным ведомства, в учреждениях УИС полностью обновили центральные посты видеонаблюдения за теми, кто содержится под стражей. Кроме того, в режимных корпусах были созданы дополнительные посты видеонаблюдения.

Теперь сотрудникам СИЗО не нужно проводить постоянные обходы и контролировать арестованных через смотровые глазки. Благодаря современной системе они могут непрерывно следить за обстановкой в режимных корпусах, в прогулочных дворах и других объектах, а также оперативно реагировать на нештатные ситуации.

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