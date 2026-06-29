Три вуза Самары вошли в рейтинг с самыми высокими зарплатами выпускников в IT

Вузы Самары расположились на 14, 15 и 18 местах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Три самарских университета вошли в рейтинг вузов России по уровню зарплат в IT-отрасли выпускников 2020-2025 годов. Его составили SuperJob и Госкорпорация «Роскосмос».

Вузы Самары расположились на 14, 15 и 18 местах. Средний размер зарплат в IT вырос колеблется от 150 до 170 тысяч рублей в месяц. После окончания обучения в городе остаются работать 63%, 67% и 73% выпускников. Всего в рейтинге представлены 85 вузов из 39 городов. Абсолютным лидером стал МФТИ, где средняя зарплата в IT-отрасли достигла 350 тысяч рублей в месяц. Отмечается, что прирост составит 20 тысяч рублей (6%) к 2025 году.

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