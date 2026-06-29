Клиническая апробация новых диагностических комплексов стартовала в Самаре

В перспективе аппаратный комплекс можно будет применять в стоматологии, остеопатии, реабилитации и спортивной медицине / Фото: СамГМУ

В Самаре приступили к первой клинической апробации диагностических комплексов MioFace и MioSprut, которые были разработаны в Центре НТИ «Бионическая инженерия в медицине» СамГМУ. Устройства предназначены для функциональной оценки состояния мышечной системы человека.

По данным разработчиков, аппарат MioFace предназначен для оценки состояния жевательных и мимических мышц, выявления мышечных асимметрий и скрытых дисфункций челюстно-лицевой области. Его внедрили в работу стоматологического отделения многопрофильной клиники Постникова.

Аппарат MioSprut предназначен для цифрового измерения биопотенциалов мышц туловища и рук у детей и взрослых при различных соматических дисфункциях. Устройство планируют использовать в работе остеопатической службы.

«Результаты клинической апробации станут основой для дальнейшего совершенствования аппаратно-программного комплекса и расширения возможностей его применения в стоматологии, остеопатии, реабилитации и спортивной медицине», — сказала директор Центра Айкуш Назарян.

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