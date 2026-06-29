В России выдвинули кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва

Кандидатами стали более 600 человек, в том числе 76 участников СВО. Фото: Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

В Москве прошел первый этап пленарного заседания партии «Единая Россия», на котором выступил президент Владимир Путин. На мероприятии выдвинули кандидатов в депутаты Госдумы IX созыва: это более 600 человек, в том числе 76 участников СВО.

«Сегодня, когда весь народ поддерживает Героев на передовой, верит в наши армию и флот, наш долг - сделать все для Победы», - отметил Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил участников съезда за твердую позицию и призвал их быть рядом с гражданами страны. Президент напомнил о новых мерах поддержки граждан, социальных и экономических проектах.

Председатель партии Дмитрий Медведев подчеркнул, что работа над выполнением поручений президента продолжится, назвал съезд крупнейшей политической силой страны. Он рассказал о работе над Новой народной программой – в нее поступило почти 2,5 миллиона инициатив. Работа над документом завершится в ближайшее время, а утвердить окончательную редакцию хотят на втором этапе съезда в августе.

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