В Самарской области водитель пострадал в ДТП после выезда на встречную полосу

В ДТП пострадал 25-летний водитель иномарки. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В воскресенье, 28 июня, в 08:20 в Волжском районе Самарской области произошло ДТП, в котором пострадал один человек. 25-летний водитель автомобиля Chevrolet Lacetti врезался в Hyundai Creta. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

«Молодой человек ехал со стороны села Нур. На 5 км автодороге «Обводная г. Самара-Нур-Спиридоновка» он выехал на встречную полосу и нарушил правило расположения транспортного средства на проезжей части», – рассказали в пресс-службе.

В это время во встречном направлении двигался 45-летний водитель на Hyundai Creta. В результате транспортные средства столкнулись. В ДТП пострадал 25-летний водитель иномарки.

С места аварии его госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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