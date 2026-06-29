Самарцы просят привести в порядок ЦУМ на Вилоновской и территорию возле него

ЦУМ "Самара" был открыт в октябре 1967 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары озаботились судьбой одного из старейших универмагов города. Речь идет о ЦУМ «Самара» на улице Вилоновской, который был открыт в октябре 1967 года. По словам горожан, зданию давно требуется обновление.

«Почему никак не реставрируют ЦУМ «Самара»? Это же лицо города, рядом ж/д вокзал. Люди приезжают и видят эту неподлеченную советскую архитектуру. И плюс к этому страшные павильоны на площади у ЦУМа», - обратилась к властям одна жительниц Самары в соцсетях.

По ее словам, пора уже привести в порядок как сам ЦУМ, так и площадь перед ним – убрать все ларьки и сделать на их месте красивое общественное пространство.

На обращение самарчанки отреагировали в администрации Ленинского района. Там пообещали уточнить информацию и позже дать ответ.

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