Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 7:57

Самарцы просят привести в порядок ЦУМ на Вилоновской и территорию возле него

Горожане обратились к властям с просьбой отреставрировать ЦУМ «Самара» и освободить площадь перед ним от ларьков
Анастасия ФИЛАТОВА
ЦУМ "Самара" был открыт в октябре 1967 года.

ЦУМ "Самара" был открыт в октябре 1967 года.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Самары озаботились судьбой одного из старейших универмагов города. Речь идет о ЦУМ «Самара» на улице Вилоновской, который был открыт в октябре 1967 года. По словам горожан, зданию давно требуется обновление.

«Почему никак не реставрируют ЦУМ «Самара»? Это же лицо города, рядом ж/д вокзал. Люди приезжают и видят эту неподлеченную советскую архитектуру. И плюс к этому страшные павильоны на площади у ЦУМа», - обратилась к властям одна жительниц Самары в соцсетях.

По ее словам, пора уже привести в порядок как сам ЦУМ, так и площадь перед ним – убрать все ларьки и сделать на их месте красивое общественное пространство.

На обращение самарчанки отреагировали в администрации Ленинского района. Там пообещали уточнить информацию и позже дать ответ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал