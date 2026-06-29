Новые условия по семейной ипотеке могут ввести для самарцев с 1 июля

Ставка может напрямую зависеть от количества детей в семье Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в России могут измениться правила оформления семейной ипотеки, что отразится на всех гражданах страны, в том числе на самарцах. Ключевое изменение: ставка будет напрямую зависеть от количества детей в семье.

«Минфину и минстрою поставлена задача до 1 июля проработать предложения о введении дифференцированного подхода к семейной ипотеке, при котором ставка будет зависеть от количества детей в семье», – сообщала ранее пресс-служба правительства России.

Точные размеры ставок еще не определены. Разные источники сообщали, что для семей с одним ребенком ставка может составить 10%, с двумя – 6%, с тремя и более – 4%. Срок льготной ипотеки могут сократить до 15 лет. Но официально об изменениях в этой жилищной программе пока не сообщается.

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