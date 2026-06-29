Суд в Самаре вынесет приговор экс-министру из Оренбурга Михаилу Маслову

Уголовное дело в отношении Михаила Маслова расследуют с 2018 года Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Самарской области готовится вынести приговор бывшему министру сельского хозяйства Оренбургской области Михаилу Маслову и предпринимателю Виктору Железнову. Мужчин обвиняют в махинациях с субсидиями на 104 миллиона рублей.

Судя по информации на сайте суда, 23 июня судья удалился для вынесения приговора в совещательную комнату. Следующее заседание назначили на 29 июня, есть вероятность, что именно в этот день суд и вынесет вердикт.

Уголовное дело в отношении Михаила Маслова расследуют с 2018 года. Оно состоит более чем из 150 томов. В 2023 году дело вернули в прокуратуру. В Ленинский районный суд Самары оно поступило в ноябре 2024 года, рассмотрение длится чуть меньше двух лет.

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