Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 июня 2026 8:24

Суд в Самаре вынесет приговор экс-министру из Оренбурга Михаилу Маслову

В Самаре судят бывшего министра сельского хозяйства соседнего региона
Александра ТАЙБАТРОВА
Уголовное дело в отношении Михаила Маслова расследуют с 2018 года

Уголовное дело в отношении Михаила Маслова расследуют с 2018 года

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Самарской области готовится вынести приговор бывшему министру сельского хозяйства Оренбургской области Михаилу Маслову и предпринимателю Виктору Железнову. Мужчин обвиняют в махинациях с субсидиями на 104 миллиона рублей.

Судя по информации на сайте суда, 23 июня судья удалился для вынесения приговора в совещательную комнату. Следующее заседание назначили на 29 июня, есть вероятность, что именно в этот день суд и вынесет вердикт.

Уголовное дело в отношении Михаила Маслова расследуют с 2018 года. Оно состоит более чем из 150 томов. В 2023 году дело вернули в прокуратуру. В Ленинский районный суд Самары оно поступило в ноябре 2024 года, рассмотрение длится чуть меньше двух лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал