Лекция с психологическим разбором фильма «Начало» пройдет в Самаре 4 июля

Мероприятие состоится в 14:00. Фото: музей Рязанова

В субботу, 4 июля, в Самаре пройдет лекция «Начало»: психология и кино», на которой будут анализироваться персонажи научно-фантастического фильма «Начало». Мероприятие состоится в 14:00 в музее Рязанова.

«Мы посмотрим на фильм с точки зрения семейной психологии – как взаимодействуют друг с другом главный герой и его жена, как раскрыты детско-родительские отношения. Также взглянем на картина через психоанализ, социальную и клиническую психологию», – рассказала практикующий психолог Елена Баишева, которая прочитает лекцию.

Кроме того, планируется затронуть психология времени и сновидений. За мероприятие придется заплатить 250 рублей.

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