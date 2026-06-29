В Самаре завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты на 86 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Уголовное дело завели в Самаре из-за невыплаты зарплаты на предприятии, которое занимается оптовой продажей электротехнического оборудования. Нарушение выявила прокуратура во время проверки соблюдения требований трудового законодательства.
«Перед работником образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 86 тысяч рублей», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По результатам проверки завели уголовное дело. Надзорный орган будет контролировать его расследование и погашение долга перед сотрудником.
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