В Самаре завели уголовное дело из-за невыплаты зарплаты на 86 тысяч рублей

Уголовное дело завели по итогам проверки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уголовное дело завели в Самаре из-за невыплаты зарплаты на предприятии, которое занимается оптовой продажей электротехнического оборудования. Нарушение выявила прокуратура во время проверки соблюдения требований трудового законодательства.

«Перед работником образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 86 тысяч рублей», – прокомментировала пресс-служба прокуратуры Самарской области.

По результатам проверки завели уголовное дело. Надзорный орган будет контролировать его расследование и погашение долга перед сотрудником.

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