Кнопки тревоги устанавливают в трамваях и троллейбусах в Самаре

Фото: администрация Самары.
В Самаре в трамваях и троллейбусах впервые начали подключать кнопки тревожной сигнализации. На вызовы будут реагировать сотрудники Росгвардия по Самарской области. Об этом сообщили в городской администрации.
«Первыми подключаем тревожную сигнализацию на новых «Львятах», там она предусмотрена конструктивно. В трамваях и троллейбусах предыдущих поколений сначала проводятся модернизация и обновление программного обеспечения, - рассказал директор ТТУ Дмитрий Петров.
Кнопки будут в кабине водителя. Экстренные службы вместе с сигналом получат точные координаты транспорта и смогут направить туда ближайший экипаж вневедомственной охраны. Также сигнал поступит в муниципальный центр организации дорожного движения.
Росгвардейцы смогут задерживать нарушителей и передавать их для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Тревожную сигнализацию уже установили в 43 новых вагонах «Львенок». Ими оснастят еще более 160 трамваев и 70 троллейбусов.
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