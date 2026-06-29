Кнопки тревоги устанавливают в трамваях и троллейбусах в Самаре

Росгвардейцы смогут задерживать нарушителей. Фото: администрация Самары.

В Самаре в трамваях и троллейбусах впервые начали подключать кнопки тревожной сигнализации. На вызовы будут реагировать сотрудники Росгвардия по Самарской области. Об этом сообщили в городской администрации.

«Первыми подключаем тревожную сигнализацию на новых «Львятах», там она предусмотрена конструктивно. В трамваях и троллейбусах предыдущих поколений сначала проводятся модернизация и обновление программного обеспечения, - рассказал директор ТТУ Дмитрий Петров.

Кнопки будут в кабине водителя. Экстренные службы вместе с сигналом получат точные координаты транспорта и смогут направить туда ближайший экипаж вневедомственной охраны. Также сигнал поступит в муниципальный центр организации дорожного движения.

Росгвардейцы смогут задерживать нарушителей и передавать их для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Тревожную сигнализацию уже установили в 43 новых вагонах «Львенок». Ими оснастят еще более 160 трамваев и 70 троллейбусов.

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