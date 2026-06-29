Житель Самарской области погасил крупный долг ради любимой тещи

Машину, на которой ездила теща должника, едва не отправили на спецстоянку. Фото: ГУ ФССП по Самарской области.

В Самарской области мужчина погасил внушительный долг ради своей тещи. Неплательщика выявили в рамках рейда «Дорожный пристав». Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ ФССП.

По данным ведомства, в ходе рейда на одной из дорог был остановлен автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Она оказалась тещей должника. Женщина рассказала, что машина официально оформлена на зятя, но она является фактической владелицей ТС.

«Сотрудники Службы позвонили мужчине и пояснили, что внедорожник будет арестован и помещен на спецстоянку в счет погашения долга. Не желая расстраивать любимую тещу, он тут же погасил всю сумму долга», - сообщили в ведомстве.

Мужчина числился должником сразу по нескольким исполнительным производствам. Однако ради тещи быстро нашел более 600 тысяч рублей и оплатил все долги. Он предоставил приставам подтверждающие документы, после чего автомобиль отпустили.

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