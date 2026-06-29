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НовостиОбщество29 июня 2026 9:29

Кассационный суд в Самаре рассмотрит дело о застройке леса в Сухой Самарке

Дело о комплексной застройке Сухой Самарки пересмотрит кассация
Александра ТАЙБАТРОВА
Заседание назначили на 10 августа

Заседание назначили на 10 августа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре снова рассматривают в суде дело о комплексной застройки Сухой Самарки. Территорию площадью более 12 гектаров в границах улиц Флотская и Белорусская отдали под КРТ ООО «СЗ «Фарн-Строй» еще в 2023 году.

Жители Куйбышевского района выступили против застройки леса и требовали остановить вырубку деревьев, но суд их не поддержал. Также иск рассматривали в Самарском облсуде, но остановить застройку не удалось.

Теперь спор рассмотрит Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Дело поступило туда 18 июня. Заседание назначили на 10 августа.

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